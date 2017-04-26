Программа по развитию частного сектора и профобразования на Южном Кавказе стоимостью 8,6 млн. евро стартовала в Армении

/АРКА/. Германское общество международного сотрудничества (GIZ) объявило в среду в Ереване о старте программы "Развитие частного сектора и профессиональное обучение и образование на Южном Кавказе" стоимостью в 8,6 млн. евро. Как сообщила журналистам директор программы Катя Камерер, это уже третья программа, которую GIZ осуществляет в регионе. "Программа стартует с апреля 2017 года и предусмотрена на три года, в течение которых основной акцент будет поставлен на развитие частного сектора и профобразования", - сказала Камерер. По ее словам, программа будет сфокусирована на трех основных направлениях – развитие частного сектора за счет "зеленых" технологий и инклюзивного роста, профобразование на базе сотрудничества государственного и частного секторов, а также международный обмен опытом. При этом она отметила, что финансовое содействие программе оказывает также ЕС в размере 6 млн. евро. Средства будут направлены на развитие малого и среднего бизнеса, особенно в сфере информационных и высоких технологий. Камерер отметила, что параллельно с новым компонентом программы продолжится реализация предыдущих программ, которые GIZ осуществляет в регионе в период с 2013 по 2019 гг. и на которые предусмотрено 29,7 млн. евро, включая софинансирование ЕС в размере 11,4 млн. евро. "В Армении эти программы были нацелены на содействие развитие МСБ в стране, на что предусмотрено 6,4 млн. евро, а также на поддержку в экономической интеграции сирийских беженцев в республике на сумму в 2,5 млн. евро", - сказала она. В свою очередь руководитель ереванского офиса программы GIZ "Развитие частного сектора и профессиональное обучение и образование" Вильгельм Хьюго подчеркнул, что программа ставит особый акцент на продвижение "зеленых" технологий и развитие в трех таких сферах как туризм, инженерия и ИТ. "Мы уже осуществляем в Армении ряд программа в сфере развития туризма и виноделия и можем отметить высокие показатели, в том числе, по производству вина, созданию лаборатории вина, виноделен и учебного центра", - сказал Хьюго, добавив, что данная сфера имеет большой потенциал.