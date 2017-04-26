/АРКА/ Компания Uber, специализирующаяся на онлайн-заказах такси, объявила о планах представить к 2020 году рабочую модель летающего транспортного средства. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на USA Today. «Городская авиация — это естественный следующий шаг для Uber», — отметил главный представитель по продуктам Джефф Холден. Он добавил, что компания стремилась дать людям больше свободного времени, а также снизить загруженность на дорогах и уровень загрязненности окружающей среды. В связи с этим Uber работает, чтобы создать реальность «Нажми кнопку, получи полет», отметил Холден. Компания готовит новую модель транспортного средства к выставке World Expo-2020 в Дубае. Онлайн-сервис по заказу такси Uber работает в 570 городах почти в 70 странах.
Летающий автомобиль от Uber появится к 2020 году
- Бизнес - 26 Апреля 2017, 13:25