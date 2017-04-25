Россия начала поставки электроэнергии в Донбасс

Российское правительство решило обеспечить бесперебойными поставками электроэнергии неподконтрольные Киеву районы Луганской области, электроснабжение которых было полностью прекращено в ночь на вторник. Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что решение о поставках электричества принято "в рамках гуманитарной поддержки". В Киеве называют причиной отключения накопившиеся долги. "Для жителей Донбасса в условиях сознательной экономической блокады со стороны Украины отсутствует возможность для оплаты электроэнергии", - цитирует Грызлова Интерфакс. Кремль назвал отказ Украины снабжать электроэнергией неподконтрольные территории нарушением минских соглашений. "Обесточивание Луганской области - это еще один шаг на пути отторжения Украиной от себя территорий", - заявил во вторник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в ночь на вторник отключила непризнанную "Луганскую народную республику" от украинской электросети. "Все просто. Нет оплат с той территории около двух месяцев. А сейчас пропали и платежеспособные клиенты в виде крупных украинских предприятий, захваченных боевиками", - цитирует "Газета.ру" неназванный источник в министерстве энергетики Украины.