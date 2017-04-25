Дочь российского предпринимателя, основателя группы компаний «Ташир» Самвела Карапетян – Татевик Карапетян помогла 8 семьям в Гюмри. Благодаря ее содействию 8 семей, переживших землетрясение 1988 года, получили возможность переселиться из домиков-контейнеров в нормальные квартиры. Отметим, что подарок гюмрийским семьям Татевик сделала в свой день рождения, 24 апреля. Татевик работает в компании своего отца и является управляющей сети кинотеатров «Синема Стар». Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am
Дочь Самвела Карапетяна помогла решить квартирный вопрос 8 семьям в Гюмри
- Бизнес - 25 Апреля 2017, 15:16