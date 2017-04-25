Дочь Самвела Карапетяна помогла решить квартирный вопрос 8 семьям в Гюмри

  • Lragir.am
  • Бизнес - 25 Апреля 2017, 15:16
Дочь российского предпринимателя, основателя группы компаний «Ташир» Самвела Карапетян – Татевик Карапетян помогла 8 семьям в Гюмри.

Благодаря ее содействию 8 семей, переживших землетрясение 1988 года,  получили возможность переселиться из домиков-контейнеров в нормальные квартиры.  Отметим, что подарок гюмрийским семьям Татевик сделала в свой день рождения, 24 апреля.

Татевик работает в компании своего отца и является управляющей сети кинотеатров «Синема Стар». Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am

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