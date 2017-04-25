AliExpress начала доставлять товары по России на следующий день

Покупатели из 20 крупнейших городов России будут получать заказанные на «AliExpress Молл» товары cо складов внутри страны уже на следующий день. Для жителей еще 50 городов сроки доставки сократятся до одного—трех дней Жители 20 крупнейших российских городов будут получать заказанные на «AliExpress Молл» товары, находящиеся на складах в России, уже на следующий день, еще в 50 городов товары будут поставляться в течение одного—трех дней, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию компании. Как рассказал РБК директор по развитию AliExpress в России и странах СНГ Марк Завадский, нововведение вступило в силу 24 апреля. «Сейчас одной из приоритетных аудиторий для нас являются жители крупных городов. Они уделяют особое внимание сервису — быстрой доставке и удобству оплаты, для этого мы планируем постоянно расширять наш ассортимент товарами ведущих мировых брендов. Мы видим свою задачу в постоянном упрощении процесса покупки и взаимодействия между покупателем и продавцом», — рассказал он. На этапе запуска этот стандарт доставки будет распространяться на смартфоны (Samsung, iPhone 7 128 Гб), ноутбуки (As​us и Lenovo), наушники (Philips) и другие гаджеты, пишет газета. При этом география регионов с ускоренной доставкой будет постоянно расширяться, пообещали в компании. «Раздел «Молл» существует уже год, но до этого не было единого стандарта обслуживания для всех участников. Если продавец хотел или мог доставлять оперативно, он обеспечивал такой сервис. Теперь единый стандарт обслуживания существует для всей площадки», — пояснили газете в компании. Кроме того, с 24 апреля AliExpress запустила в России покупки в кредит, партнером компании стал Тинькофф Банк. Ранее об этих планах РБК рассказывал источник, близкий к компании.

