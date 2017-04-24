Биржевой курс доллара в России опустился до минимума почти за два года

Стоимость валюты США на Московской бирже снизилась в понедельник до 55,766 руб. Так дешево доллар не стоил с 3 июля 2015 года Курс доллара к рублю на Московской бирже опустился 24 апреля 2017 года до отметки 55,766 руб., что на 68,9 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. На пике падения биржевой курс доллара достиг минимума почти за два года — в последний раз ниже отметки 55,8 руб. курс американской валюты падал 3 июля 2015 года. Биржевой курс евро к рублю в понедельник вырос на фоне сообщений о том, что лидером по итогам первого тура президентских выборов во Франции стал бывший министр экономики страны и создатель движения «Вперед» Эмманюэль Макрон, сумевший обойти главу «Национального фронта» Марин Ле Пен. На пике роста стоимость евро на Московской бирже поднялась 24 апреля до 60,938 руб., что на 36,8 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро к доллару на мировом валютном рынке подскочил сегодня до $1,0937, что почти на 2% превышает уровень закрытия предыдущих торгов.

