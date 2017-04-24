Министр финансов Армении в Вашингтоне участвовал в весенней встрече МВФ и ВБ

/АРКА/. Министр финансов Армении Вардан Арамян в Вашингтоне принял участие в весенней встрече МВФ и Всемирного банка, в ходе которых состоялись как двусторонние встречи, так и обсуждения ключевых тем в расширенном формате. Как сообщает пресс-служба Минфина, Арамян 21 апреля провел встречи с руководством МВФ, обсудив макроэкономическую ситуацию в Армении и ряд вопросов сотрудничества республики с фондом. В ходе беседы с замдиректора МВФ Димитросом Цицирагосом был обсужден инвестиционный портфель Армении с фондом и подчеркнута важность сотрудничества государства с частным сектором. 22 апреля состоялись встречи армянского министра с заместителем президента Всемирного банка Сирилом Мюллером. Собеседники обсудили вопросы сотрудничества Армении с ВБ, приоритетные программы, экономическую ситуацию в Армении, бюджетное содействие и особо важные направления сотрудничества. Арамян также принял участие в организованном Bank of America Merrill Lynch симпозиуме, представив инвесторам экономическую привлекательность и перспективы развития Армении.