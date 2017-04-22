Эсхак Джахангири: Иран готов поставлять газ в Грузию через Армению

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили прибыл с визитом в Иран. Об этом сообщает иранское информационное агентство «МЕХР». Основными темами обсуждения на встрече Квирикашвили с первым вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангири были двусторонние отношения Грузии и Ирана, актуальные вопросы сотрудничества и углубление торгово-экономических отношений. Эсхак Джахангири, коснувшись строительства энергокоридора РФ-Грузия-Армения-Иран, отметил, что запуск электроэнергетического коридора позволит в разные сезоны благодаря обмену электроэнергией обеспечить необходимый спрос. Эсхак Джахангири, обратившись к вопросу поставок иранского газа в Грузию, в частности отметил: «Иран готов обеспечить спрос на газ в Грузии. Мы можем предоставить Грузии необходимый объем газа до границы с Арменией». Об этом сообщает Panorama.am