Грузия планирует в течение месяца осуществить сделку по закупке иранского газа

Грузия планирует в течение месяца осуществить сделку по импорту газа из Исламской Республики Иран (ИРИ), сказал в интервью IRNA глава управления по странам СНГ и Кавказа Министерства иностранных дел Ирана Голамреза Багери Могаддам.

Министр иностранных дел ИРИ Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Тбилиси 18 апреля, во главе делегации из 20 компаний и бизнесменов представляющих государственный и частный сектор экономики Ирана.

Этот визит состоялся по приглашению ведущих дипломатов Грузии по случаю 25-летия обретения государственной независимости бывших республик Советского Союза.

Багери сказал, что Грузия приобрела иранский газ, однако он еще не импортирован из Ирана.

«В Грузии сообщили, что через месяц они приступят к реализации импорта газа», - сказал глава управления.

Багери также сообщил, что на следующей неделе премьер-министр Грузии Георги Квирикашвили посетит Тегеран.

В июле прошлого года управляющий директор Национальной иранской газоэкспортной компании Алиреза Камели заявил, что Иран и Грузия подписали соглашение о прокачке в Грузию 40 миллионов кубометров газа. Камели отметил, что соглашение было подписано с грузинской частной компанией, Georgian International Energy Corporation, на четырехмесячный испытательный период.

Как сообщила в августе прошлого года заместитель министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, у Министерства энергетики нет информации о заключении контрактов на импорт иранского газа в страну.

Валишвили добавила, что правительство Грузии не заключило контрактов на поставку такого газа.

«Мы понятия не имеем об объемах, компаниях, которые подписали контракт, и о регионе, откуда будет поставляться газ», - сказала замминистра.

В настоящее время Азербайджан является основным поставщиком газа в Грузию. Небольшие объемы также поставляются из России.

Встречей с первым вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангири начался двухдневный визит премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в эту страну, говорится в сообщении на сайте грузинского правительства.

Квирикашвили отправился в Иран спустя несколько дней после визита в Грузию главы МИД Ирана. Во вторник в Тбилиси прошел грузино-иранский бизнес-форум, на котором были достигнуты соглашения об углублении торгово-экономического сотрудничества, в том числе в сфере сельского хозяйства и в плане инфраструктурных проектов. Иран также заинтересовался возможностью транзита товаров в Европу через Грузию.

Основной темой обсуждения на встрече Квирикашвили и Джахангири были двухсторонние отношения Грузии и Ирана, актуальные вопросы сотрудничества и углубление торгово-экономических отношений. Вице-президент Ирана отметил, что экономическое сотрудничество между странами имеет большой потенциал.

Квирикашвили акцентировал внимание на благоприятной инвестиционной среде в Грузии и отметил, что страна ждет инвесторов из Ирана.

Стороны также обсудили возможности сотрудничества в сферах транспорта, энергетики, сельского хозяйства, промышленности, образования и инноваций.

В рамках визита премьера Грузии в Иран планируется подписание ряда документов о сотрудничестве, в том числе между министерствами сельского хозяйства, охраны окружающей среды и экономики.

После встречи с глазу на глаз между представителями власти Ирана и грузинской делегацией прошла встреча с расширенном формате. Основными темами обсуждения были развитие транспортных и транзитных коридоров, в том числе развитие коридора Персидский залив – Черное море, а также сотрудничество в сферах энергетики, сельского хозяйства и банковской сфере.

Иранская сторона выразила готовность сотрудничать с Грузией в сфере энергетики, в том числе в плане обмена электроэнергией и предоставления иранского газа Грузии.

Особое внимание стороны уделили важности развития двухсторонних экономических связей и договорились о том, что следующая встреча межправительственной экономической комиссии Грузии и Ирана пройдет летом 2017 года в Грузии.

Разговор также коснулся двухстороннего сотрудничества в фитосанитарной сфере и сфере сельского хозяйства, а также в направлении культуры, науки, инноваций и высоких технологий.

По итогам встречи были оформлены меморандумы о взамопонимании между министерством коммуникаций и информационных технологий Ирана и министерством экономики и устойчивого развития Грузии, а также между между министерствами сельского хозяйства двух стран, по делам спорта и молодежи и охраны окружающей среды. Также был оформлен ряд соглашений между представителями частного сектора Грузии и Ирана.