Армянскую энергетику ожидают серьзные перемены

Газета Айкакан жаманак сообщает, что до 31 мая министерство энергетических инфраструктур и природных ресурсов представит на рассмотрение правительства программу либерализации энергетического рынка. По данным газеты, в итоге каждый желающий сможет продавать электроэнергию, и в этом случае цену будет определять рынок. Теоретически это может привести к снижению тарифов, но и негативно сказаться на работе распределительных станций. Газета сообщает, что в разработке программы приняли участие эксперты Агентства международного развития США.