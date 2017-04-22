Минфин США не разрешил ExxonMobil работать в России

Министерство финансов США не разрешит компании ExxonMobil возобновить совместные проекты с "Роснефтью", приостановленные после введения в 2014 году Соединенными Штатами санкций против РФ. Об этом в пятницу, 21 апреля, заявил глава ведомства Стивен Мнучин. 19 апреля сообщалось, что ExxonMobil обратилась к правительству США с просьбой разрешить ей возобновить совместные проекты с "Роснефтью". В частности, речь шла о бурении в Черном море. В 2015 и 2016 годах компания получала разрешения министерства финансов США на "ограниченные административные действия" с "Роснефтью". По словам Мнучина, после консультаций с президентом Дональдом Трампом было принято решение не делать исключения ни для ExxonMobil, ни для других американских компаний. Бывший глава ExxonMobil Рекс Тиллерсон сейчас возглавляет Госдепартамент США. Однако представитель американского внешнеполитического ведомства ранее заверял, что в течение ближайших двух лет Тиллерсон не будет вовлечен в решение каких-либо вопросов, связанных с этой нефтяной компанией.