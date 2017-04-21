/АРКА/. Правление "Русгидро" в ближайшее время планирует рассмотреть возможность продажи Севан-Разданского каскада ГЭС в Армении. "Компания в ближайшие 2-3 месяца планирует провести оценку стоимости актива и сформировать портфель предложений от потенциальных покупателей", - сообщил журналистам первый заместитель генерального директора "Русгидро" Джордж Рижинашвили, передает портал finanz.ru. "У нас есть Севан-Разданской каскад, который мы планируем в ближайшее время рассматривать к отчуждению. Это непрофильный актив", - сказал Рижинашвили. Он добавил, что пока компания не проводила оценку актива, но рассчитывает это сделать в ближайшее время - за два - три месяца. "Мы пока не сделали внутреннюю оценку, сейчас идет анализ финансовой модели, но решение о его отчуждении менеджментом является достаточно устойчивым", - сказал он. Севан-Разданский каскад включает в себя семь деривационных гидроэлектростанций, расположенных на реке Раздан в Армении. На станциях установлен 21 гидроагрегат совокупной установленной мощностью 561 МВт; среднегодовая выработка станций каскада - 501 млн кВт.ч, что составляет порядка 9% от общей выработки электроэнергии республики за 2009 год. "Русгидро" завершила сделку покупки этого актива в марте 2011 года. Пакет акций "Международной энергетической корпорации" (МЭК), основным активом которой являлся Севан-Разданский каскад ГЭС, был выкуплен дочерней структурой "Русгидро" - "Гидроинвест" у компании Inter RAO Holding B.V. (входит в Группу "Интер РАО ЕЭС").
"Русгидро" рассмотрит продажу Севан-Разданского каскада ГЭС в Армении
- Бизнес - 21 Апреля 2017, 17:41