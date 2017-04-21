"Война" начинается: премьер предупреждает Гагика Царукяна

В прессе появилась информация о том, что премьер-министр Карен Карапетян обратил внимание налоговых органов на деятельность торговых центров Петак, Сурмалу и Ариндж молл. Есть сведения, что сотрудники налоговых органов посещают эти центры и зачастую без надобности беспокоят сотрудников, угрожая штрафами. Есть также мнение, что премьер таким образом пытается «переманить» сотрудников этих центров для работы в молле, построенном на средства Самвела Карапетяна блих Петака.

В этой связи Комитет госдоходов распространил сообщение, в котором отмечается, что целью КГД является не начисление штрафов, а вывод сотрудников в налогове пространство.

В сообщении отмечается, что «некоторые хозяйствующие субъекты не проявляют готовности к переменам. Те, кто осуществляет деятельность на ярмарках, являются частью бизненс-цепи и обязаны функционировать в правовом поле, чтобы контроль в необлагаемых налогами кругах был полноценным. Следует отметить, что действия Комитета направлены против тех крупных хозяйствующих субъектов, которые в обход закона прячутся в пространстве малого бизнеса. Мероприятия не направлены против МСБ, они нацелены на усовершенствование деятельности организаторов ярмарок.

Можно заметить, что протесты направляются. Протесты, которые обусловлены частным интересом, не приведут к успеху, Комитет пойдет до конца», говорится в сообщении.

Ариндж молл принадлежит Гагику Царукяну, а Петак и Сурмалу, как говорят, управляющему делами администрации президента Варужану Григоряну.

На ярмарках осуществляется в основном неконтролируемая торговля, но виновны в этом не сами торговцы. Они получают товары в основном от крупных импортеров, которые, как правило, документов не выдают.

Эта проблема не решается вот уже много лет. Зато проблема ярмарок во все времена была «катализатором» внутривластных переделов.

Сотрудники ярмарок вышли сегодня на акцию протеста к Дому правительства. На фоне процесса формирования власти в Армении эти акции являются свидетельством передела собственности. Нынешнее правительство пытается ввести «новую культуру», и это не может не затрагивать интересы крупных акторов.

Судя по всему, КГД предупреждает Гагика Царукяна, который является немаловажным компонентом политико-экономического статус-кво. «Столкновение интересов» скоро может проявиться и в других сферах, скажем, казино и рыбоводческом хозяйстве./