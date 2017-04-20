Турецкий лоукостер начнет полеты в Армению с лета

/АРКА/. Новый лоукостер начнет полеты в Армению с лета, сообщили в четверг в пресс-службе Международного аэропорта "Звартноц". "С 1-го июня авиакомпания "Пегасус" приступит к реализации рейсов из Стамбула в ереванский Международный аэропорт "Звартноц". Планируется, что авиакомпания будет осуществлять рейсы трижды в неделю – по понедельникам, средам и пятницам", - говорится в сообщении. Авиакомпания "Пегасус" осуществляет международные авиарейсы из аэропорта Стамбула практически во все европейские страны. Она является одной из наиболее активных лоукостеров. Pegasus Airlines - турецкая бюджетная авиакомпания, базирующаяся в Стамбуле. Она осуществляет регулярные и чартерные пассажирские авиаперевозки по Европе и Турции.