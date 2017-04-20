Турецкий производитель о «специальных» помидорах для армян и курдов

Российские «Известия» сообщают, что Россия и страны ЕАЭС вводят пошлины на ввоз апельсинов, фисташек, изюма и брюссельской капусты, что в первую очередь скажется на поставках из Турции, которая является крупнейшим поставщиком апельсинов на российский рынок. Однако, в списке нет турецких помидоров, которые сейчас в изобилии продаются на армянском рынке. В армянской прессе появилась запись передачи с турецкого канала TRT. Отвечая на вопрос журналиста, руководитель одной из фирм, занимающихся выращиванием помидоров в Турции, заявил, что они выращивают два сорта – для местного потребителя и на экспорт. Он честно признал: «Та часть, которая выращивается искусственным путем, с помощью ядохимикатов, мы продаем недружественным народам – армянам, курдам. Мы не можем такой продукцией ставить под угрозу наше население».