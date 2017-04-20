Объем внешнеторгового оборота в Армении за первый квартал 2017 года вырос на 17,4%

/АРКА/. Объем внешнеторгового оборота в Армении, по предварительным статистическим данным, за январь-март 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 17,4%, составив порядка $1 246,8 млн. Об этом сообщается в Национальной статистической службе Армении. Следует отметить, что по итогам первого квартала рост импорта обогнал рост экспорта. По данным НСС, объём экспорта за отчётный период составил $443,1 млн., что на 16,5% больше января-марта 2016 года. Объем импорта за данный период увеличился на 17,9%, составив порядка $803,7 млн. В результате, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса в январе-марте текущего года составило $360,6 млн. ($1 – 485,47 драма).