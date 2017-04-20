Кто они, самые богатые армяне России

Российская редакция Forbes опубликовала в четверг 14-й рейтинг 200 богатейших предпринимателей РФ, в который вошли шестеро бизнесменов армянского происхождения.

Основной акционер и генеральный директор розничной сети "Магнит" Сергей Галицкий (Арутюнян) занял 18-е место рейтинга с состоянием в $6,8 млрд. Президент и основатель группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян - на 32-м месте, его состояние оценивается в $3.4 млрд. 48-ю строчку рейтинга занял президент компании "Росгосстрах" Данил Хачатуров с $2 млрд.

Один из первопроходцев российского социального предпринимательства, инвестиционный банкир и меценат Рубен Варданян расположился на 99-й строчке с состоянием в $950 млн., а на 123-м месте списка находится глава наблюдательного совета Wooden Fish Agency Альберт Авдолян с состоянием в $800 млн.

Глава компании "РЕСО-Гарантия" Сергей Саркисов с состоянием в $700 млн. занял 147-ю строчку рейтинга.

Cовокупное состояние 200 богатейших бизнесменов выросло за год на $100 млрд., до $460 млрд. Число долларовых миллиардеров увеличилось с 77 до 96. Порог отсечения повысился до $500 млн с $350 млн. в прошлом году. Никогда прежде входной билет в список Forbes не стоил так дорого. Для попадания в первую десятку рейтинга бизнесмен должен обладать состоянием $12,4 млрд (год назад — $8,7 млрд).

Список второй раз подряд возглавил Леонид Михельсон , совладелец крупнейшей в России частной газодобывающей компании "Новатэк". Его состояние Forbes оценил в $18,4 млрд.

Второе место занял владелец "Северстали" Алексей Мордашов , его состояние оценено в $17,5 млрд. Третье — владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин с оценкой состояния в $16,1 млрд.