Ткачев назвал «ударом в спину» ответ Анкары на «томатный конфликт»

Повышение пошлин на ввоз российской пшеницы в Турцию глава Минсельхоза Александр Ткачев назвал «ударом в спину». Ранее этим определением пользовался Владимир Путин, после того как турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев назвал введенные Турцией ограничения на поставки российской сельхозпродукции «ударом в спину». По оценке министра, российская экономика потеряла от кризиса в торговых отношениях с Турцией $1,3–1,5 млрд. В то же время Ткачев заявил, что Россия надеется на нормализацию отношений с Турцией, хотя и не собирается выполнять главное требование — отменить эмбарго на ввоз турецких томатов. «Конечно, мы очень надеемся на нормализацию наших отношений. Безусловно, это большой рынок. Доля экспорта в Турцию — порядка 10% и выше — это ощутимый удар, но я не хочу сказать, что без Турции мы не проживем... Позиция правительства — мы помидорный рынок открывать не собираемся», — цитирует «РИА Новости» слова министра, произнесенные в эфире телеканала «Россия 24».

