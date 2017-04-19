Москва не видит проблем с возобновлением транзита через Абхазию в Армению

В Москве не видят препятствий для восстановления транзита российских грузов в Армению через Абхазию. Российская сторона не имеет никаких проблем с тем, чтобы транзит грузов в Армению и Грузию через Абхазию возобновился, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает Sputnik Абхазия. По его словам, есть даже правовая основа для того, чтобы это произошло — это "договоренности, которые были достигнуты между Российской Федерацией и Всемирной торговой организацией в 2011 году". "Мы знаем, что наши армянские коллеги заинтересованы в возобновлении транзита. Сегодня президент Абхазии сказал, что он против этого не возражает. Поэтому это зависит уже не от нас, а от других стран, куда транзит может следовать", — добавил министр на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Абхазии, отвечая на вопрос о заинтересованности России в транзите грузов через Абхазию в Армению и Грузию. А президент Рауль Хаджимба рассказал, что открытие маршрута положительно отразится на экономике страны. "Это поможет иметь дополнительные средства, я не сомневаюсь, что процесс может быть разрешен", — подчеркнул Хаджимба. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Абхазию с двухдневным рабочим визитом 18 апреля. Глава внешнеполитического ведомства России и президент Абхазии Рауль Хаджимба приняли участие в официальном открытии нового здания Посольства России в Абхазии. Россия считает вполне реальным заключение юридически обязывающего документа между Грузией и Абхазией о неприменении силы, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров. "У нас полное убеждение, что надо активно участвовать в международных контактах. Так называемые Женевские дискуссии приносят результат. По крайней мере, мы убеждены, что вполне реально в обозримом будущем заключить юридически обязывающий документ о неприменении силы", — сказал Лавров на пресс-конференции с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой. По словам министра, "это будет важным сигналом для всего кавказского региона, учитывая прошлую историю".