Армения сделала первый шаг на пути к созданию СЭЗ на границе с Ираном

/АРКА/. Министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян подписал в среду с директором ОАО «Зона свободной торговли Сюник» Ервандом Гукасяном соглашение, регулирующее деятельность создаваемой на границе с Ираном Свободной экономической зоны (СЭЗ). Документ регулирует вопросы, связанные с организацией зоны свободной торговли, созданием и развитием инфраструктур, установлением тарифов на услуги, привлечением инвестиций и организаций-участниц СЭЗ, контролем со стороны полномочного органа. Как сообщил журналистам председатель совета ОАО "Зона свободной торговли Сюник" Саркис Агабекян, основной целью создания СЭЗ является увеличение объемов инвестиций и расширение экспортного потенциала. "Свободная экономическая зона позволяет существенно увеличить объемы торговли между странами ЕАЭС и Ираном путем привлечения производственных мощностей из стран Таможенного союза и Ирана", - отметил Агабекян, добавив, что проект позволит развивать общины Сюникской области. По его словам, программа рассчитана на 50 лет, а затем при согласии сторон может быть пролонгирована. "Себестоимость производимой в СЭЗ продукции будет ниже примерно на 25%, что существенно с точки зрения конкурентоспособности", - сказал Агабекян. Он добавил, что общий объем инвестиций предусмотрен в размере порядка 500 миллионов долларов, но могут быть изменения, а на организационные работы предусмотрено около 30 миллионов долларов. Основные работы по созданию СЭЗ планируется завершить к 15 октября. А в целом, сроки, предусмотренные законом для задействования свободной экономической зоны, составляют один год. Ранее сообщалось, что общая стоимость строительства СЭЗ в Мегри оценивается в $32 млн., из которых $28 млн. – капитальные расходы. Это одна из приоритетных инвестиционных программ министерства, которая предусматривает СЭЗ площадью в 10-15 га, с возможностью последующего расширения до 45-50 га. Хотя СЭЗ еще не построена, уже есть многочисленные заявки от более 10 компаний из России, Ирана и Европы, которые изъявили желание начать работы в СЭЗ. По оценкам Минэкономики, эксплуатация СЭЗ позволит создать 2,5 тыс. рабочих мест и увеличить экспорт из Армении на 30%. Основной целью создания СЭЗ является развитие торгово-экономических отношений с Ираном и другими странами региона, развитие Сюникской области, а также позиционирование Армении как звена, связывающего Иран со странами ЕАЭС и с Грузией. Предполагается, что там будет действовать 100-120 компаний, выручка которых за 10 лет составит $52 млн. произведенную продукцию планируется экспортировать в Иран, страны ЕАЭС, Ближнего Востока, Туркменистан и другие. Общие инвестиции всех компаний за 10 лет планируется довести до $350-400 млн. Функционирование СЭЗ уже закреплено законодательно в Таможенном кодексе ЕАЭС. Всего в ЕАЭС по системе duty-free будут действовать семь таких зон.