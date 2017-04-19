Цены в многоквартирных домах в Ереване и в областях страны в феврале почти не изменились

/АРКА/. Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилплощади в многоквартирных домах в Ереване в феврале 2017 года по сравнению с январем почти не изменилась, сообщается в отчете Государственного комитета кадастра недвижимости Армении. Согласно сообщению, самые высокие цены в отчетный период зарегистрированы в столичном административном округе Центр – 428,25 тыс. драмов за квадратный метр, самые низкие – в округе Нубарашен – 157,70 тыс. драмов. Средняя стоимость квадратного метра жилплощади в многоквартирных домах в областях также осталась неизменной. При этом, в областях самые высокие цены за квадратный метр жилья зарегистрированы в Цахкадзоре (292,4 тыс. драмов), самые низкие – в Дастакерте и Шамлуге (8 тыс. драмов). ($1 – 488,09 драма).