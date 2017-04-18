Число посещений Армении выросло в I квартале достигло 600 тыс., увеличившись на 18,2 %

/АРКА/. Число посещений в Армении в первом квартале 2017 года достигло почти 600 тыс., что на 18,2% больше аналогичного показателя прошлого года, сообщила глава Госкомитета по туризму Министерства экономического развития и интеграции Армении Зармине Зейтунцян. "Основной рост обеспечили туристы и Ирана – 17,7% и России – 7,5%", - сказала Зейтунцян во вторник в пресс-центре "Новости-Армения". Она отметила, что число посещений из России за первые три месяца текущего года составило более 82 тыс. человек, по сравнению с более 76 тыс. аналогичного периода прошлого года. Согласно данным Нацстатслужбы, в январе-декабре 2016 года в Армению прибыло 1 259 657 туристов, относительно того же периода 2015 года показатель увеличился на 5.7%. При этом 25.7% посетивших за отчетный период республику туристов пришлось на долю стран СНГ (21,7%- Россия), 25,8% - на ЕС, 48,5% - прочих стран.