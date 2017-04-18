Российские бизнесмены из Клуба инвесторов Армении пока не инвестировали ни копейки

/АРКА/. Ни один российский бизнесмен из Клуба инвесторов Армении, созданного по инициативе крупного российского предпринимателя Самвела Карапетяна и премьер-министра Армении Карена Карапетяна, до сих пор не инвестировал в армянскую экономику ни копейки, пишет газета "Жаманак" (Время).

"Многие, которые участвовали в создании Клуба инвесторов, не знали, что они должны инвестировать в Армению. Единственный инвестор, который на данный момент готов вложил деньги в Армению – это Самвел Карапетян", - пишет издание.

Газета отмечает, что Самвел Карапетян, однако, руководствуется собственными политическими целями, в числе которых поставлено условие назначения его брата Карена Карапетяна спикером парламента.