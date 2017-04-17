Цена на российский газ для Беларуси в 2018 году составит $129, в 2019-м - $127

БЕЛТА/. Цена на российский газ для Беларуси в 2018-м составит $129 за 1 тыс. куб.м, в 2019 году - $127 за 1 тыс. куб.м. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко в передаче "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", комментируя итоги переговоров 13 апреля в Москве по поставкам в Беларусь российских нефти и газа, сообщает БЕЛТА. По словам вице-премьера, в Москве подписан протокол с Газпромом, где четко обозначены фиксированные цены на газ для Беларуси на 2017-2019 годы, а также отражены подходы по взаимодействию в газовой сфере в будущем. "В 2018 году цена на газ будет $129 за 1 тыс.куб.м, вне зависимости от конъюнктуры цен на нефть и газ, - подчеркнул вице-премьер. - Если бы все оставалось как до начала переговоров, то цена была бы под $150, поэтому это - скидка существенная". В 2019 году для Беларуси будет действовать фиксированная цена на газ в размере $127 за 1 тыс. куб.м, проинформировал Владимир Семашко. "А дальше мы должны до окончания очередного цикла договора, а у нас трехгодичный контракт заканчивается концом 2017 года, подписать на 2018 и 2019 годы в рамках межправсоглашения соглашение между Беларусью и Газпромом - новый контракт, - отметил вице-премьер. - Мы договорились, что на два года документ подпишем, но чтобы нам было понятно, как подписывать, уже в 2019 году надо иметь подходы на 2020-2023 годы. Их взялись сформулировать до 1 июля 2019 года". Это значит, что будет обозначена траектория движения Беларуси и России к равным ценам на газ. При этом он напомнил о планах сформировать в рамках ЕАЭС к 1 июля 2019 года - единый рынок электроэнергии, а к 1 января 2025 года – единый рынок газа. Также Владимир Семашко отметил, что формула цены на газ для Беларуси будет привязана к цене на газ в Ямало-Ненецком автономном округе. "Если ранее было две формулы: и Ямало-Ненецкая, и так называемая равнодоходная, то сейчас осталась одна - все будет привязано к Ямало-Ненецкому округу", - пояснил вице-премьер. По его словам, цену на газ для Беларуси можно было привязать и к Москве, и к Смоленску. "На разных этапах переговоров рассматривались разные варианты, - рассказал он. - Осталась привязка к Ямало-Ненецкому автономному округу, и путем понижающих коэффициентов цена на газ будет снижаться".