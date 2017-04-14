Иран и ЕАЭС не смогли договориться о зоне свободной торговли

Временное соглашение по зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС пока не подписано, страны Евразийского союза не удовлетворены ответом ИРИ, заявил журналистам по итогам заседания высшего Евразийского экономического совета первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, передает РИА Новости. "Нет, не подписано. Но надо работать, потому что страны не удовлетворены ответом иранской стороны", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, подписано ли соглашения между ЕАЭС и Ираном.