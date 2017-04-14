В 2018 – 2019 гг. выплаты по госдолгу Армении чуть снизятся, в 2020 году – резко вырастут. Об этом заявил на встрече с журналистами 14 апреля начальник Управления госдолга Минфина республики Аршалуйс Маркарян. По его словам, в 2020 году придёт время погашать первую эмиссию валютных облигаций Армении 2013 года. Поэтому общие выплаты превысят 700 млн. Тем не менее, не исключено, что часть старой эмиссии покроют выпуском новой, как уже было сделано ранее. Так, в 2015 году Правительство выпустило 2-ую эмиссию еврооблигаций, на $500 млн., из которых $205 млн. были направлены на выкуп 1-ой эмиссии. Для сравнения: в 2017 году выплаты по госдолгу превысят $300 млн., в 2018 году составят около 280, в 2019 году – около 250. По прежним оценкам Минфина, к концу 2017 года госдолг Армении составит порядка $6,34 млрд. (56,8% ВВП). До 2021 – 2022 гг. планировалось набрать ещё около $2 млрд., но затем Минфин решил сократить новые займы, в интересах бюджетной стабильности. Тем не менее, по итогам I квартала поступления в бюджет выросли на 24,3 млрд. драмов (почти $50 млн.) или на 10,5% (включая отчисления по таможенным пошлинам из общей кассы Евразийского союза). Исходя из этого, за весь год Правительство ожидает превысить план доходов на 57 млрд. драмов и настолько же увеличить расходы – но не текущие, а капитальные. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am
Армении чуть снизятся, в 2020 году – резко вырастут
- Бизнес - 14 Апреля 2017, 17:36