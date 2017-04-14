Правительство Армении предлагает позволить импорт алмазов без лицензии

/АРКА/. Правительство Армении на заседании в четверг одобрило внесение изменений в закон "О лицензировании", согласно которому предлагается снять требование по лицензированию трех видов деятельности. Как отметил в ходе заседания министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян, изменения затронут вопросы организации торговли некоторыми видами алмазов. "В частности, требование к лицензированию деятельности, связанной с импортом, экспортом, транспортировкой некоторых видов алмазов будет заменено на требование по уведомлению о такой деятельности", - сказал Караян. Как отметил министр, изменения затронут также компании, осуществляющие деятельность в таможенной сфере, в частности, по хранению товаров в таможенной зоне, реализации товаров в магазинах беспошлинной торговли, занимающиеся таможенными перевозками и организацией таможенных складов.

Кроме того, поправками предлагается переориентировать лицензирование, предоставляемые правительством Армении, на ответственные структуры, которые на данный момент ведут только подготовку лицензий. "Предложенные поправки позволят не только упростить все процедуры, но и сократить финансовые и административные расходы предпринимателей", - сказал Караян. Со своей стороны премьер-министр Армении Карен Карапетян придал важность данным поправкам, подчеркнув их своевременность. При этом он подчеркнул необходимость своевременного уведомления представителей бизнеса об инициированных правительством законодательных поправках.