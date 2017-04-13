/АРКА/. Инвестиции Фонда "Клуб инвесторов Армении" в 2017 году составят $300 млн., сказал в четверг журналистам министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян. По его словам, инвестиции будут осуществлены в тех сферах и программах, которые правительство посчитает приоритетными. "В основном это программы в сфере энергетики, горнорудной отрасли и перерабатывающей промышленности", - сказал Караян. Правительство Армении на заседании в четверг одобрило подписание меморандума с непубличным договорным инвестиционным фондом "Клуб инвесторов Армении" по совместной реализации стратегических программ. Как отметил, представляя вопрос, министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Ашот Манукян, согласно меморандуму Фонд берет на работы по привлечению и реализации инвестиций по программам, которые правительство назовет в числе приоритетных или имеющих стратегическое значение. Кроме того, средства будут вложены в финансирование крупномасштабных инфраструктурных программ. В ходе заседания премьер-министр Армении Карен Карапетян отметил чрезвычайную важность Фонда не только потому, что он будет привлекать инвестиции в Армению, но и за счет внедрения в стране новой бизнес-культуры. "Члены фонда являются очень известными и авторитетными бизнесменами, имеют широкие связи и партнеров по всеми миру и станут мостом между Арменией и этими странами, финансовыми партнерами, а их выход на армянский рынок станет импульсом для их партнеров", - сказал Карапетян.