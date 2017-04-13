Правительство Армении одобрило подписание меморандума с инвестиционным фондом «Клуб инвесторов Армении». Постановление об этом принято на заседании кабинета министров 13 апреля. Правительство обещает помочь инвесторам реализовывать программы в туризме, энергетике, горнорудной сфере, городских инфраструктурах, информационных технологиях, перерабатывающей промышленности. Отметим, что среди инвесторов Клуба – крупные зарубежные предприниматели армянского происхождения, в том числе российский миллиардер Самвел Карапетян. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am
Правительство Армении одобрило меморандум с Клубом инвесторов
- Бизнес - 13 Апреля 2017, 12:40