МВФ обозначил риски и требования к Армении

/АРКА/. МФВ предоставил Армении $100-110 млн. за три года действия программы "Расширенное финансирование" (EFF), сказал в среду журналистам глава армянской миссии Международного валютного фонда (МВФ) Хоссейн Самиеи (Hossein Samiei).

По его словам, последний транш в рамках программы в размере 16 млн. SDR (или $20 млн.) МВФ перечислит Армении в июне, тем самым подведя итог ее деятельности.

"В целом мы оцениваем результаты данной программы как достаточно приемлемые и удовлетворительные", - сказал Самиеи.

Программа "Расширенное финансирование" МВФ общей стоимостью в 82,21 млн. SDR (или $111,57 млн.) была утверждена 7 марта 2014 года.

Международный валютный фонд (МВФ) с учетом показателя экономической активности в Армении за первый квартал 2017 года повысил прогноз роста ВВП страны по итогам 2017 года на 0,2%, до 2,9%, сказал глава армянской миссии МВФ Хоссейн Самиеи.

В то же время он отметил, что по его оценкам, потенциал экономического роста в Армении по итогам года может достичь показателя в 4%, при этом максимальная планка может составить 6-7%.

"Данного показателя можно будет достичь, если правительство Армении проведет структурные реформы, улучшит конкурентные условия в стране, что позволит активизировать экономику", - сказал Самиеи в среду журналистам.

По его словам, повышение прогноза обусловлено более высоким, чем было запланировано в декабре 2016 года уровнем реализации капитальных программ, финансируемых из внешних источников. В этой связи Самиеи добавил, что при отсутствии финансирования рост прогнозировался бы на уровне 2%.

Кроме того, по главы армянской миссии МВФ, на повышение прогноза оказали воздействие также более высокий уровень собираемости налогов, относительный рост трансфертов из-за рубежа, повышение цен на медь (один из основных экспортных товаров из Армении) на мировом рынке и повышение прогнозов по экономическому росту в России.

При этом, согласно оценкам МВФ, инфляция ускорится и к концу года приблизится к порогу в 2%.

"Мы не исключаем риски в годовой перспективе, которые могут повлиять на экономический рост, как это было в 2016 году, когда в первых двух кварталах отмечался высокий показатель роста экономики, а в третьем и четвертом квартале он значительно снизился, что привело практически к нулевому росту по итогам 2016 года", - сказал Самиеи.

Армения продолжает оставаться под угрозой влияния внешних экономических вызовов, сказал Хоссейн Самиеи.

По его словам, перед Арменией остается ряд существенных вызовов, сохраняется угроза колебания экономического роста, экспорт недостаточно диверсифицирован, сохраняется высокий уровень безработицы и бедности, увеличивается государственный и внешний долг страны.

"В таких условиях необходимо предпринимать решительные действия для стимулирования стабильного и инклюзивного роста, в том числе привлечения прямых иностранных инвестиций, активной борьбы с коррупцией, развития инфраструктур и улучшения деловой атмосферы", - цитирует Самиеи агентство экономической информации "АРКА".

В то же время он отметил, что правительство Армении должно оставаться приверженным налогово-бюджетной политике, которая обеспечивает стабилизацию госдолга при условиях реализации положений нового Налогового кодекса и определения приоритетов капитальных расходов, осуществляемых за счет внешнего финансирования.