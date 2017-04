Медиамакс: Запускается фонд FAST

/Медиамакс/. Фонд FAST (Foundation for Armenian Science and Technology) объявил о формировании Консультативного совета и назначении действующего исполнительного директора. Впервые о намерении создать FAST социальный инвестор и предприниматель, соучредитель фонда IDeA Рубен Варданян заявил в июле 2016 года, отметив, что фонд будет нацелен«на развитие среды для технологических инноваций в Армении и мобилизацию научных, технологических и финансовых ресурсов армянского и международного сообщества». Учредителями FAST стали Рубен Варданян и Нубар Афеян от имени фонда IDeA, о. Месроп Арамян от имени фондов «Айб» и «Луйс», предприниматель в сфере высоких технологий и инноваций Артур Алавердян. Учрежден Совет Попечителей, состоящий из пяти человек, в том числе – учредителей. Председателем Совета избран Артур Алавердян. На данный момент согласие стать членами Консультативного совета FAST дали: основатель и генеральный директор Flagship Pioneering, старший лектор с 2000 по 2016, а в текущее время член Совета попечителей Массачусетского технологического института Нубар Афеян (США), профессор факультета инженерии и механики Иллинойсского университета Наира Овакимян (США), основатель и член совета директоров группы компаний ABBYY Давид Ян (США, Россия), директор Института глобальных инноваций в области здоровья профессор Лорд Дарзи (Великобритания), бывший исполнительный директор Alcatel и Total SA Серж Чурук (Франция), президент Гамбургского технического университета Карапет Андраникян (Германия), ректор Московского авиационного института Михаил Погосян (Россия), научный руководитель Лаборатории ядерных реакций Объединенного института ядерных исследований, академик РАН и НАН Юрий Оганесян (Россия), управляющий партнер McKinsey and Company Андре Андонян (Япония), руководитель аппарата президента Армении Армен Геворгян (Армения), основатель компании PicsArt Оганнес Авоян (Армения, США), ученый с наивысшими наукометрическими показателями (h index) в Армении, заместитель председателя Государственного комитета по науке, доктор физических наук Вардан Саакян (Армения). Совет может пополняться новыми членами. Возглавил Консультативный совет Нубар Афеян, который заявил: «Будущее Армении во многом зависит от ее способности проявлять инновационный подход и создавать продукты и услуги, конкурентные на глобальных рынках. FAST является своевременным катализатором превращения этого потенциала в реальность в краткосрочной перспективе».