Вступление в силу Таможенного кодекса ЕАЭС могут отложить на полгода

Сроки вступления в силу нового Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут сдвинуться на 1 января 2018 года с 1 июля 2017 года. Об этом сообщил журналистам директор департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Дмитрий Некрасов, передает ТАСС.

По словам Некрасова, ратификация кодекса протекает несколько медленнее, чем рассчитывалось изначально.

«Мы закладывали в договор о Таможенном кодексе такую норму - Таможенный кодекс вступит с момента сдачи последней ратификационной грамоты, но не ранее 1 июля. Мы рассчитывали, что ратификация пройдет в первом полугодии - для таможенных целей удобно было бы начать новую жизнь со второго полугодия», - сказал Некрасов.

«Наверное, более реалистичным сроком (вступления договора в силу ) будет 1 января 2018 года», - добавил он.

Некрасов предположил, что конкретные решения по завершению ратификационного процесса и гармонизации законодательства будут приняты во время майских встреч глав государств ЕАЭС.

Лидеры государств ЕАЭС (России, Киргизии, Армении и Казахстана) на заседании Высшего Евразийского экономического совета 26 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге подписали Таможенный кодекс. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на том заседании не присутствовал.

На встрече с журналистами 3 февраля Лукашенко сообщил, что не стал подписывать Таможенный кодекс, поскольку многие договоренности в этой сфере не работают, а также поручил отозвать белорусских специалистов из таможенных органов ЕврАзЭС. По словам Лукашенко, товарооборот Белоруссии в рамках ЕАЭС в 2015 году упал почти на 40%, а в прошлом году - еще на 18%.