/АРКА/. Комитет по госдоходам провел исследование в Армении, вывив в ряде сфер более 50% "тени", пишет газета "Айкакан жаманак" ("Армянское время"). Издание отмечает, что ведомство обнаружило около 50% "тени" в 35-ти предприятиях, занимающихся застройкой многоквартирных многофункциональных зданий и почти 54% "тени" у 46-ти хозсубъектов, занимающихся импортом и реализацией бытовой техники и мобильных телефонов. "Комитет по госдоходам не уточняет, в каких именно компаниях была обнаружена "тень" и есть ли среди них известные нам олигархи-предприниматели", - говорится в заметке.