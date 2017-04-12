/АРКА/. Армянский регулятор в среду одобрил сделку по продаже 70% акций компании ЗАО "Электросети Армении" компании ЗАО "Ташир Капитал". Как отметила в ходе заседания начальник юридического и лицензионного управления Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении Седа Шагинян, компания "Лиорманд Холдингз Лимитед", являющаяся 100%-ым акционером ЗАО "Электросети Армении" обратилась в КРОУ с заявлением о намерении продать 70% принадлежащих ей акций электросетей ЗАО "Ташир Капитал". Заместитель генерального директора, директор по экономике и финансам ЗАО "Электросети Армении" Армен Аршакян пояснил агентству "АРКА", что компания "Лиорманд Холдингз Лимитед" зарегистрирована на Кипре и принадлежит Группе "Ташир", поэтому никаких изменений, помимо юридических, не происходит. "Просто теперь собственником электросетей становится "Ташир Капитал", которая зарегистрирована на территории Армении. При этом смена собственника никак не скажется на работе компании на армянском рынке - она как работала продуктивно, так и продолжит функционировать", - сказал Аршакян. "Электросети Армении" в 2016 году обеспечила чистую прибыль в $110 млн. после уплаты долгов в $80 млн. ЗАО "Электрические сети Армении" - энергетическая компания, деятельность которой направлена на распределении электроэнергии потребителям Армении, в том числе населению. Группа компаний "Ташир" (возглавляемая крупным российским бизнесменом армянского происхождения Самвелом Карапетяном), которая в сентябре 2015 года приобрела у российского энергохолдинга "Интер РАО ЕЭС" два армянских энергоактива – ЗАО "ЭСА" и Разданскую ТЭС.