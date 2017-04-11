Армянский производитель выиграл дело в московском суде

В предвыборный период в Армении не удостоилось должного внимания событие, которое произошло 22 марта в Московском арбитражном суде. Между тем 22 марта суд вынес решение по делу «Marlboro» против «Ararat». Информацию об этом 10 апреля опубликовала газета «Иратес».

Согласно сведениям газеты, суд целиком отклонил иск компании «PhilipMorris BrandsSarl» против ОАО «Грант табак» (импортер сигарет «Ararat» в РФ). Это значит, что суд не признал схожесть между товарными знаками «Ararat» и «Marlboro» до степени смешения. А это, в свою очередь, значит, то производимые в Армении сигареты будут и впредь беспрепятственно сбываться на российском рынке.

Фактически, решение Московского суда стало победой отечественного производителя, иначе говоря, победой созданных в Армении рабочих мест, что на фоне экономических проблем может иметь как финансовый, так и психологический эффект.

В то же время, у данного дела есть и иной подтекст. Дело в том, что несколько недель назад в Армении находилась делегация компании Филипп Морис Интернешнл Менеджмент Эс Эй, которая подписала меморандум с Министерством экономического развития и инвестиций Армении о создании в Армении лаборатории.

Судебный иск Филипп Морис в России против армянской продукции на российском рынке выглядит в этом контексте симптоматично, учитывая то, что правительство России не позволило компании учредить на своем рынке лаборатории.

После отказа на российском рынке компания, судя по всему, пытается пробиться на армянский рынок, учитывая его причастность к евразийском территории, и через Армению обеспечить опосредованное присутствие на российском рынке.

В этом контексте становится понятным, почему армянская продукция становится проблематичной для Филипп Морис не только в Армении, и не столько в Армении, сколько на российском рынке.

Знали ли в правительстве Армении о подобных интересах Филипп Морис, вступающих в противоречие с интересами армянских производителей, когда подписывали меморандум?

Фактически, прежде чем инвестировать в Армению, компания приступила к вытеснению местных производителей и сужению их рамок, что на данном этапе пресечено решением суда от 22 марта.