Авиакомпания "Тарон-авиа" совершила первый рейс в армянский Гюмри

  • Lragir.am
  • Бизнес - 11 Апреля 2017, 12:04
/АРКА/. Авиакомпания "Тарон-авиа" совершила первый рейс в город Гюмри в Ширакской области Армении, сообщил начальник Главного управления гражданской авиации Армении Сергей Аветисян.

"Лайнер, названный в честь Мгера Мкртчяна, в понедельник совершил первый рейс в Гюмри. Добро пожаловать в аэропорт "Ширак", - написал глава ГУГА в своем Facebook-e. 

"Тарон-Авиа" - второй армянский авиаперевозчик (после авиакомпании Armenia), совершающий полеты в аэропорт "Ширак". Планируется, что "Тарон-Авиа" начнет регулярные и нерегулярные рейсы в Гюмри с 25 апреля. 

Ранее сообщалось, что "Тарон Авиа" с 26 апреля запускает два новых регулярных рейса из России в Гюмри - из Ростова-на-Дону и из Самары.

Помимо двух указанных местных авиакомпаний, в аэропорт "Ширак" осуществляет рейсы также российский лоукостер "Победа". 

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