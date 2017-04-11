/АРКА/. Авиакомпания "Тарон-авиа" совершила первый рейс в город Гюмри в Ширакской области Армении, сообщил начальник Главного управления гражданской авиации Армении Сергей Аветисян. "Лайнер, названный в честь Мгера Мкртчяна, в понедельник совершил первый рейс в Гюмри. Добро пожаловать в аэропорт "Ширак", - написал глава ГУГА в своем Facebook-e. "Тарон-Авиа" - второй армянский авиаперевозчик (после авиакомпании Armenia), совершающий полеты в аэропорт "Ширак". Планируется, что "Тарон-Авиа" начнет регулярные и нерегулярные рейсы в Гюмри с 25 апреля. Ранее сообщалось, что "Тарон Авиа" с 26 апреля запускает два новых регулярных рейса из России в Гюмри - из Ростова-на-Дону и из Самары. Помимо двух указанных местных авиакомпаний, в аэропорт "Ширак" осуществляет рейсы также российский лоукостер "Победа".