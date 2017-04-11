Росавиация предупредила об отмене чартерных полетов в Турцию

В руководстве одной из авиакомпаний подтвердили Русской службе Би-би-си получение телеграммы Росавиации с предупреждением о возможном приостановлении чартерных рейсов в Турцию. Причиной приостановки чартерного авиасообщения с Турцией называется "сложная внутриполитическая обстановка в стране". Ранее в понедельник пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что в случае остановки чартерных программ в Турцию без отдыха могут остаться миллионы туристов, уже оплативших туры. "Это будет, грубо говоря, беспрецедентный облом для миллионов туристов, даже хуже, чем закрытие Турции в 2015 году - тогда направление закрыли в конце ноября, поток уже закончился, сезон был практически завершен. А сейчас канун высокого сезона. И остановка чартеров - это крушение надежды для людей, которые даже в условиях экономического кризиса решили вывезти детей на отдых, тем более что Турция дает очень доступные цены", - цитирует Тюрину Интерфакс. "Будет больше Крыма и Сочи" В то же время первый замгендиректора "Уральских авиалиний" Кирилл Скуратов считает, что у его авиакомпании из-за отмены чартеров в Турцию проблем возникнуть не должно. "У нас есть небольшой объем рейсов на Турцию. Если их не будет, будет больше Крыма и Сочи. Перестроимся. Глубина продаж [билетов в Турцию] не очень большая. Для регулярных перевозчиков ничего страшного нет вообще. Всего у нас объем чартерных рейсов не более 15%. Турция из них, ну может, 7-10%", - сказал Скуратов bbcrussian.com. Он добавил, что "пока никто ничего не запрещает", но телеграмму от Росавиации он сам не видел, потому что "не на работе сейчас". "Комментировать я ее [телеграмму] в любом случае не буду, поскольку она, скорее всего, для служебного пользования", - добавил Скуратов. Пресс-секретарь "Аэрофлота" Максим Фетисов сказал, что авиакомпания выполняет исключительно регулярные рейсы - "поэтому это вопрос не к "Аэрофлоту". Основная масса российских туристов, предпочитающих отдыхать на турецких курортах по относительно дешевым путевкам, летает в Турцию чартерными авиарейсами. Чартерные авиаперевозки между Россией и Турцией были прерваны в конце 2015 года, когда турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24 в районе сирийско-турецкой границы, один российский летчик погиб. Анкара заявила, что российский борт нарушил турецкое воздушное пространство. Москва это категорически отвергала и ввела антитурецкие санкции. Стороны помирились летом 2016 года, после того как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил сожаление по поводу произошедшего. Вскоре президент России Владимир Путин отменил ограничения на продажу путевок в Турцию, а вслед за ним премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился возобновить чартерные воздушные перевозки.