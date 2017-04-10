Кристин Лагард нашла угрозы для мировой торговли

/АРКА/. Роли торговли в качестве драйвера глобального роста угрожает замедление реформ в торговле с начала 2000-х годов и рост протекционизма после финансового кризиса. Об этом, как передает Vestifinance.ru со ссылкой на Reuters, говорится в совместном документе Международного валютного фонда, Всемирной торговой организации и Всемирного банка. Представляя в Берлине совместный доклад, озаглавленный "Обеспечение торговли как двигателя роста для всего", организации призвали правительства изучить негативные последствия глобальной торговли на промышленных работников, рабочие места и общины особенно в странах с развитой экономикой. Недавние данные о влиянии конкуренции в импорте на рабочие места в обрабатывающей промышленности в определенных местах в Европе и Соединенных Штатах показывают, насколько резкими могут быть такие последствия в отсутствие сопутствующей политики, подчеркивается в документе МВФ, ВТО и Всемирного банка. "Роль торговли в мировой экономике находится на критическом этапе", - отмечается в докладе. В докладе говорится о том, что отсутствие реформ, которые сделают торговлю более выгодной для более широких слоев общества, тормозят рост производительности и доходов. Кроме того, глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что Германия должна увеличить инвестиции в образование и широкополосный доступ в Интернет, а не только в инфраструктурную реконструкцию, включая мосты и дороги, чтобы снизить профицит текущего счета. "Излишки профицита должны быть перебалансированы, и существует несколько способов сделать это. Некоторые наши рекомендации немеким политикам включают увеличение инвестиций в немецкую экономику", - сказала Лагард. Лагард представляла совместный отчет о мировой торговле МВФ, Всемирного банка и Всемирной торговой организации. Она, президент Всемирного банка Джим Ен Ким и генеральный директор ВТО Роберто Асеведо позже в понедельник встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Лагард сказала, что глобальная торговля имеет некоторые разрушительные последствия, несмотря на то, что она является основным источником роста, добавив, что международная торговля должна быть поддержана, а реформы должны быть реализованы для устранения некоторых ее негативных последствий.