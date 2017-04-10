Армянский туроператор расширяет бизнес в Грузию и Иран

Армянская туристическая компания «Арара» ( https://araratour.com/ru/ ) работает на рынке туристических услуг уже более четырех лет. Помимо классических туров по Армении, агентство смогло за значительно короткие сроки начать развитие до сих пор не затронутых отраслей туризма в стране. Например, были созданы эксклюзивные экстремальные туры по Армении, из которых особую популярность получили парапланные и мото туры. Последние имелизначительный успех у европейских туристов и продолжают набирать все большую и большую популярность. Вследствие того, что в Европе запрещаются поездки на мотоциклах в природных зонах, Армения, как страна с живописными горными ландшафтами и большим количеством древних достопримечательностей, стала отличной альтернативой для европейских туристов.Для развития мото туризма компания «Арара»приобрела мотоциклы модели Yamaha, и были организованы мото туры по Армении и впервые мото тур по Армении и Грузии для итальянских туристов.

Помимо экстремального туризма компания также имеет большой вклад в развитие сельского туризма, вовлекая в свою деятельность сельских жителей.

«Арара» оказывает также помощь иностранным журналистам в организации сьемок программ об Армении. Не так давно были оказаны все необходимые услуги для проведения теле шоу «Жанна пожени» (телеканал Пятница) и «Еда живая и мертвая» (телеканал НТВ) в Армении. Компания также сотрудничает с иностранными блоггерами и организует для них бесплатные туры по стране.

Туристическое агентство «Арара» расширяет свои границы и предлагает не только туры по Армении, но и по такимнаправлениям, как Армения-Грузия, Армения-Иран, Армения-Грузия-Иран. Важно отметить, что подобный маршрут еще не был предложен другими местными туркомпаниями.

Компания не стоит на местеи продолжает расширять свой бизнес - были открыты агентства в Грузии ( https://mygeotrip.com/ru/ ) и Иране( https://iranianholiday.com/ru/ ), которые предлагают полный спектр туристических услуг: трансферы, бронирование отелей, экскурсии в сопровождении с гидами и мн.др. Агентства придерживаются армянского подхода к бизнесу, а также работают над развитием нетрадиционных видов туризма .

На сегодняшний день «Арара» имеет в планах открытие новых филиалов в Азии, а именно в Казахстане или Узбекистане.

Тур менеджеры «Арара» принимают также индивидуальные запросы от своих клиентов и организуют специальные маршруты по выше указанным направлениям, учитывая все требования и пожелания. Высокое качество обслуживания, справедливые цены, сбалансированные и насыщенные предложения – основные достоинства компании.