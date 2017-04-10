В Минске рассказали о новом кредите на $1 млрд «на хороших условиях»

По итогам встречи с Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился о новом кредите на $1 млрд. Однако в пересказе заместителя белорусского премьера Владимира Семашко непонятно, кто будет его предоставлять Белоруссия получит новый кредит размером $1 млрд. Об этом в эфире белорусского телевидения заявил заместитель премьер-министра Владимир Семашко, передает БелТА. Чиновник упомянул о кредите, рассказывая об итогах встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина 3 апреля. По его словам, после этих переговоров будет вновь открыто кредитование по линии Евразийского фонда стабилизации и развития. «Третий, четвертый транш, каждый по $300 млн — итого это $600 млн в год поступит в Беларусь на очень выгодных условиях, в хорошие сроки, по низким ставкам и так далее. Также было сделано поручение еще дополнительно около $1 млрд кредитов тоже на хороших условиях выделить», — заявил чиновник. Семашко не уточнил, кому дано поручение и кто предоставит кредит: Евразийский фонд или напрямую Россия.

