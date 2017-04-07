ЕС предоставит Армении в 2017 году 40-45 млн. евро или по 1 млн. евро в неделю

/АРКА/. Европейский Союз предоставит Армении в 2017 году содействие на сумму в 40-45 млн. евро, сказал в пятницу журналистам руководитель отдела сотрудничества делегации Европейского союза в Армении Хоа-Бинн Ачемян.

"Это означает, что в этом году, помимо инфраструктурных программ, Армения каждую неделю будет получать от ЕС по миллиону евро", - сказал Ачемян.

При этом он высоко оценил используемый инструмент бюджетного содействия, который ЕС применил в Армении в семи различных сферах и получил достаточно хорошие результаты, в связи с чем продолжит дальнейшую реализацию программ.

"Целью программы бюджетного содействия является помощь в реализации таких реформ, которые обеспечат положительные результаты для граждан Армении. Мы стараемся согласовать направления с правительством для обеспечения максимальной результативности расходов", - сказал Ачемян.

При этом он отметил, что ЕС не планирует сокращать объем финансируемых в Армении программ в связи с принятым накануне решением правительства о реализации дополнительных капитальных расходов в 50 млрд. драмов и сокращении привлечения кредитов во избежание наращивания госдолга.

"Изменение расходов правительства не скажется на программах ЕС, поскольку в отличие от других международных фондов ЕС предоставляет не кредитные ресурсы, а грантовые программы. Не думаю, что правительство захочет отказаться от грантовых средств", - сказал Ачемян. Евросоюз за последние 10 лет предоставил Армении 250 млн. евро в рамках программ бюджетного содействия. В целом, с учетом иных программ, ЕС ежегодно предоставляет Армении порядка 40-50 млн. евро, и около половины из этой суммы – порядка 25 млн. евро идет на оказание бюджетного содействия.

В пятницу в Армении прошли обсуждения по координации программ бюджетного содействия со стороны ЕС. В ходе обсуждений стороны согласовали основные цели реализации программы, направления и формат работ.