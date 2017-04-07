ЕС за последние 10 лет предоставил Армении 250 млн. евро в рамках программ бюджетного содействия

/АРКА/. Евросоюз за последние 10 лет предоставил Армении 250 млн. евро в рамках программ бюджетного содействия, сказал в пятницу журналистам руководитель отдела сотрудничества делегации ЕС в Армении Хоа-Бинн Ачемян. По его словам, в целом, с учетом иных программ, ЕС ежегодно предоставляет Армении порядка 40-50 млн. евро, и около половины из этой суммы – порядка 25 млн. евро идет на оказание бюджетного содействия. При этом он отметил, что оценить эффективность указанных расходов достаточно сложно, поскольку они используются для различных нужд бюджета и по различным программам. "Хотя в целом мы считаем, что достигли больших успехов в Армении, поскольку построили более 15 зданий судов, 19 различных школ, оказали поддержку важным реформам в таких сферах, как управление общественными ресурсами, права человека, система государственного управления", - сказал Ачемян.

Он отметил, что только в 2016 году в рамках бюджетного содействия ЕС организовал семинары по применению более инновационных методов для свыше 24 тыс. фермеров. По его словам, ЕС оказал содействие в управлении общественными финансами, в том числе в сфере госуправления, а в связи с избирательными процессами в Армении Евросоюз оказал содействие в виде внедрения технических средств для организации выборов.