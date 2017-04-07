CNN: удар США по Сирии привел к скачку цен на нефть

/АРКА/. Удар США по Сирии привел к скачку цен на нефть на мировых рынках. По сообщению телекомпании CNN, при открытии торгов на рынках в Азии в пятницу утром стоимость фьючерсный контрактов на американскую нефть-сырец повысилась сразу на 2%. "Геополитика часто становится крупной движущей силой на нефтяных рыках, - сказал каналу аналитик компании AxiTrader Грег Маккенна. - Удар США по режиму, поддерживаемому россиянами, причем в стране, где активно действуют иранцы, который также поддерживают режим, потенциально способен вызвать дальнейшие политические потрясения". Как передает ТАСС, Неопределенность и беспокойство будут в ближайшем будущем подталкивать цены вверх, считает специалист.