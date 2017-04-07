ЕС - ЕАЭС: возможна ли конвергенция?

В четверг, 6 апреля, в немецкой столице уже в пятый раз прошла представительная международная конференция east Forum Berlin. Организаторы - Восточный комитет немецкой экономики, банк UniCredit, концерн Metro Group, а также Федеральное объединение торгово-промышленных палат Германии (DIHK) и Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI). Цель созданного в 2013 году форума - содействовать формированию единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока, то есть, сближению и последующей конвергенции ЕС и Евразийского экономического союза. За истекшее с тех пор время такая перспектива более реальной не стала. Почему? Мост из Европы в Азию Все выступавшие на пленарном заседании в первой половине дня ратовали за начало диалога между ЕС и ЕАЭС и углубление интеграционных процессов на всем евразийском пространстве. С точки зрения председателя совета директоров UniCredit Джузеппе Вита, в Европе растет понимание того, что правильным ответом на вызовы времени - Brexit, Трамп, рост национализма и популизма, протекционистские тенденции - может быть только расширение кооперации. Банкир предлагает брать пример с европейского аэрокосмического концерна Airbus. "Ни одна страна Европы в отдельности, - подчеркнул Вита, - не смогла бы создать такой концерн, ставший, по сути дела, единственной достойной альтернативой Boeing". По-прежнему убежден в правильности идеи единого пространства от Лиссабона до Владивостока и президент DIHK Эрик Швайцер (Eric Schweitzer). Он, правда, указывает, что евразийское пространство крайне фрагментировано, что ЕАЭС объединяет очень разные страны - по величине, потенциалу, участию в международном разделении труда. "Вместе с тем мы знаем, - продолжал он, - что это пространство имеет колоссальное геостратегическое значение - не в последнюю очередь из-за его огромного потенциала природных ресурсов и функции моста между Европой и Азией". СССР 2.0 или экономический союз? Главным гостем east Forum Berlin в 2017 году был председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян. Его порадовали выступления представителей западноевропейских деловых кругов. "Все мои тезисы вы уже озвучили, - пошутил он. - Поэтому мне придется отказаться от текста моего выступления". Тигран Саркисян немного слукавил. Он все же посматривал в свои заготовки, когда объяснял причины, которые, с его точки зрения, мешают сближению ЕС и ЕАЭС. У западных политиков, мол, неправильные представления. "Среди политиков бытует мнение, - сетует Саркисян, - что Евразийский экономический союз - это проект Кремля по воссозданию Советского Союза". На самом же деле, доказывал он, ЕАЭС - это чисто экономическое объединение пяти очень разных, но абсолютно равноправных партнеров. Коммерсанты - за интеграцию С ним согласно и большинство немецких коммерсантов, ведущих дела на рынках трех стран ЕАЭС - России, Беларуси и Казахстане. По результатам исследования, которое минувшей зимой проводили Российско-германская внешнеторговая палата и представительства немецкой экономики в Беларуси и Казахстане, 60 процентов опрошенных фирм из ФРГ считают ЕАЭС обычным региональным экономическим объединением, каких много в мире, а не геополитическим проектом, призванным укрепить российскую гегемонию в этом регионе. По словам большинства опрошенных, участие в ЕАЭС выгодно и его государствам-членам, и им самим. Так, четверть немецких фирм приветствуют отмену таможенных пошлин, 24 % - укрупнение рынка сбыта, 7 % - свободу передвижения рабочей силы. К идее единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока они также относятся преимущественно положительно. 70 % респондентов - "за". Но вот в реалистичность такого проекта они пока не верят. Почти 80 % опрошенных назвали его реализацию "скорее, невозможной" или даже вообще "исключенной". Возможности Казахстана и успехи Украины Сомнения в скором сближении ЕС и ЕАЭС есть, судя по всему, и у самих участников евразийского объединения. По крайней мере заместитель министра по инвестициям и развитию Казахстана Ерлан Хаиров, выступая на east Forum Berlin, лишь мимоходом упомянул преимущества интеграции на евразийском пространстве, а основное внимание уделил рассказу о том, какие замечательные возможности предоставляет Казахстан зарубежным инвесторам. Стратегической, но пока весьма абстрактной целью назвал проект единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока заместитель руководителя администрации президента Украины Дмитрий Шимкив. Такое пространство, по его словам, возможно только при условии соблюдения всеми странами на его территории принципов и норм международного права. Далее он говорил о том, как эти принципы и нормы нарушает Россия, о "российской агрессии и оккупации Донецка и Луганска", а также об успехах, которые, невзирая на все трудности, достигла Украина на пути реформ и в борьбе с коррупцией. Торговля в политическом контексте Вопрос о том, что мешает сближению ЕС и ЕАЭС, накануне конференции задавали и участникам east Forum Berlin. 38 % опрошенных назвали главной причиной отсутствие политической воли со стороны ЕС, 30 % - несовместимость систем ценностей. То есть, мешает политика? Заместитель директора департамента торговли Еврокомиссии Йост Корте не стал ходить вокруг да около и ссылаться, как это часто делают чиновники из Брюсселя, на несовместимость технических стандартов, фитосанитарных норм и таможенных тарифов или на неучастие Беларуси в ВТО. Это все решаемые проблемы. Но "нельзя рассматривать торговлю в изоляции от политического контекста, который сейчас неблагоприятный", объяснил он, имея в виду действия России на международной арене, в отношении Украины и ее внутреннюю политику. В ЕС, продолжал Корте, разочарованы также неуважением России к ее обязательствам в рамках ВТО. Надежды на начало новой эпохи после присоединения России к этой организации, указал он, не оправдались, им на смену пришли судебные разбирательства и юридические процедуры. Корте обратил также внимание на возобновление контроля на границе России и Беларуси, на эмбарго Казахстана на сельскохозяйственные товары из Киргизии. "Налицо разрыв между желаемым и реальностью, - констатировал он. - ЕАЭС еще должен доказать, что он работает, что он способен к самоорганизации".