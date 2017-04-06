Глава Минфина Армении считает естественным рост цен на продовольственные товары

/АРКА/. Министр финансов Армении Вардан Арамян считает естественным рост цен на продовольственном рынке страны в последние дни. По его словам, на данный момент в стране зарегистрирована дефляция, в то время как для страны с таким уровнем развития, как Армения, нормальным считается инфляция в пределах 4%, что также способствует экономическому росту. При этом он подчеркнул, что дефляция в некоторой степени тормозит экономическое развитие, сдерживая стремление предпринимателей к новым инвестициям. "Инфляция должна вернуться к своему естественному уровеню. Вполне нормально, если в среднесрочной перспективе мы вернемся к запланированному показателю в 4%, тем более, что инфляционные изменения не носят искусственного характера, на него повлияли сразу несколько факторов – как внешние негативные риски, так и спрос на внутреннем рынке", - сказал Арамян. В то же время министр подчеркнул, что в Армении образовалось низкое инфляционное поле и Центральный банк должен направить усилия, чтобы вернуть инфляцию к запланированному показателю в 4%, чем и занимается. В частности, как напомнил Арамян, начиная с октября 2015 года, ЦБ начал последовательно снижать ставку РЕПО, инструмент, который он имеет для влияния на инфляционное поле. По данным статистики, Армения завершила 2016 год с дефляцией в 1,4%. Потребительские цены в Армении за январь- март 2017 года по сравнению с январем-мартом 2016 года снизились на 0,3%.