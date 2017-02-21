Доля малых ГЭС в общей энерговыработке Армении достигла 13%

/АРКА/. Доля малых гидроэлектростанций Армении в структуре вырабатываемой электроэнергии по итогам 2016 года достигла 13%, что на 4% больше показателя годом ранее, сообщает пресс-служба Министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов. "Изменение доли малых ГЭС в структуре энерговыработки обусловлено увеличением как числа данных станций, так и объемов производства", - отметили в ведомстве. По словам начальника управления энергетики Минэнергетики Айка Бадаляна, по данным на 1 января 2017 года в Армении действует 178 малых ГЭС (на 5 больше, чем год назад). Суммарная установленная мощность данных малых ГЭС составила около 328 МВт, выработка – около 957 млн. кВт.ч. "Число малых ГЭС в Армении продолжит увеличиваться. Согласно предоставленным лицензиям, по положению на 1 января 2017 года в процессе строительства находятся ещше 39 МГЭС суммарной проектной мощностью около 74 МВт и годовой выработкой 260 млн. кВт.ч", - сказал Бадалян. По его словам, в Армении придают большую важность процессу строительства эффективных и с экологической точки зрения безопасных малых ГЭС, считая это направление одним из ведущих в сфере развития возобновляемой энергетики. В настоящее время продолжается процесс разработки новых технических требований в отношении ГЭС, что позволит улучшить условия их эксплуатации и обеспечить стабильное развитие малой гидроэнергетики.