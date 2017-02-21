Ставрополь наладит авиасообщение с Ереваном

  • Lragir.am
  • Бизнес - 21 Февраля 2017, 13:10
/АРКА/. "Международный аэропорт Ставрополь" в 2017 году планирует наладить авиасообщение со столицей Армении. 

Как сообщил гендиректор аэропорта Николай Апальков журналистам, предполагается расширить географию полетов на четыре направления,

"Предполагается развитие маршрутных сетей из аэропорта Ставрополь: регулярные рейсы в Ереван (Армения) и Санкт-Петербург, а также рейсы на летний период в Симферополь и в Салоники (Греция)", - цитирует Апалькова "Интерфакс".

Он пояснил, что новые рейсы "появятся в мае-июне 2017 года".

После принятия политики "отрытого неба" на армянский рынок пришли новые авиакомпании и вернулись ранее действующие в Армении. В частности, по данным на конец 2015 года авиаперевозки в Армению совершали Aegean Airways, Georgian Airways, Iraqi Airways, Al Naser, Mahan Air, Middle East airways, S7 Airlines, Czech, LOT.

В течение 2016 года рейсы в Армению начали осуществлять "Саратовские авиалинии" и "Уральские авиалинии", а также российский лоукостер "Победа" и Brussels Airlines. Кроме того, допуск Росавиации на осуществление полетов в Армению предоставлен трем российским авиакомпаниям "Икар" (бренд PEGAS FLY), "Северный ветер" (Nordwind airlines) и "Ижавиа".

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