В Донбассе прекратили работу два завода Ахметова

Два крупных украинских предприятия, Енакиевский металлургический завод (производитель стали) и объединение "Краснодонуголь" (производитель коксующегося угля), останавливают производство. Предприятия входят в группу "Метинвест", основным акционером которой является компания СКМ, принадлежащая украинскому олигарху Ринату Ахметову. "Причиной остановки стали боевые действия, которые продолжаются, и блокада железнодорожного сообщения между контролируемой и временно неконтролируемой территорией Украины", - говорится в сообщении компании. На Енакиевском металлургическом заводе уже завершили подготовку к временной консервации. Макеевский филиал завода остановят 25 февраля. Остановлена и добыча на всех шахтах угольного объединения "Краснодонуголь". В компании СКМ заявили, что с начала конфликта на востоке Украины завод работал в условиях нерегулярных поставок железорудного сырья. После того как протестующие заблокировали движение на перегоне Ясиноватая-Скотувате, ввозить сырье и вывозить продукцию стало невозможным. В компании уточнили, что оба предприятия зарегистрированы на подконтрольной властям Украины территории и платят все налоги в госбюджет. Руководство предприятий сообщило, что не намерено сокращать персонал. Всех сотрудников по сути отправляют в отпуск с сохранением 2/3 оклада. На Украине уже почти месяц продолжается блокада железнодорожных путей, по которым, в частности, доставляется уголь из Донбасса. Железнодорожные пути, по сообщениям СМИ, перекрыли ветераны спецоперации в Донбассе и народные депутаты. В числе перекрывших есть и депутаты Верховной Рады. Таким образом, они борются с торговлей с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. 15 февраля кабинет министров Украины ввел чрезвычайное положение в сфере энергетики в связи с продолжающейся блокадой железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донбасса.