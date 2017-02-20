Единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока выгодно как России, так и Европейскому Союзу. Свободная торговля обеспечила бы России увеличение реальных доходов населения на 235 евро, а Германии - на 91 евро на человека в год. Это следует из статьи австрийского профессора Габриэля Фельбермайра (Gabriel Felbermayr) и немецкого экономиста Ясмин Грёшль (Jasmin Gröschl), опубликованной 20 февраля в экономическом издании Ifo Schnelldienst мюнхенского института экономических исследований ifo. При этом авторы признают, что, пока нерешенным остается украинский конфликт, говорить о заключении подобного соглашения вряд ли представляется возможным, хотя "такой пакт могло бы стать составной частью нового стратегического партнерства между ЕС и Россией". Взаимная выгода Торговля между Евросоюзом и Россией затруднена западными санкциями и обоюдными эмбарго, которые, однако, не привели к видимым изменениям в геостратегической позиции Москвы, пишут экономисты. "Может быть, в общих интересах не углублять штрафные санкции, а открыть перспективу углубленного экономического сотрудничества", - предлагают авторы статьи. Типичные для ЕС и Евразийского экономического союза экспортные структуры "имеют комплементарную (взаимодополняющую. -Ред.) специализацию", что делает экономическое сотрудничество особенно выгодным. Российский экспорт в Евросоюз в случае открытия границ мог бы вырасти на 32 процента по отношению к 2011 году, а экспорт, например, белорусских и киргизских товаров вырос бы вдвое, подсчитали эксперты ifo.
Эксперты оценили выгоды единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока
- Бизнес - 20 Февраля 2017, 19:01