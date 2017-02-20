Армения и Иран могут дополнить российско-грузинские договоренности

/АРКА/. Реализация договора "О торговых коридорах" вполне реальна и хотя договоренность достигнута между Грузией и Россией, однако есть и другие региональные игроки, которые могут дополнить эти договоренности, заявил в понедельник журналистам глава исследовательского центра "Альтернатива" Татул Манасерян. В начале февраля стало известно, что заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин и спецпредставитель премьера Грузии по связям с Москвой Зураб Абашидзе во время переговоров в Праге решили вдохнуть новую жизнь в договор "О торговых коридорах" 2011 года, позволяющий сторонам торговать и развивать транспортные коммуникации через Абхазию и Южную Осетию, не касаясь при этом проблемы статуса бывших грузинских автономий. При этом стороны могут обойти щекотливый вопрос таможенного оформления грузов на границе, а также задействовать автомагистраль через Южную Осетию, что особенно важно для Армении, поскольку Военно-грузинская дорога, связывающая республику с Россией, часто закрывается из-за погодных условий. "В основе политики лежат экономические интересы. Все страны в регионе должны вовлечься в этот процесс: и Грузия, и Россия, и Армения, и Иран и должны искать пути взаимовыгодного сотрудничества", - сказал Манасерян. По его словам, в результате противостояния России и Грузии пострадала также экономика Армении и важно, чтобы эти две страны выработали такой механизм, который бы не только был приемлем для двух стран, но и смог привлечь других заинтересованных игроков. В свою очередь руководитель Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян добавил, что Армения будет приветствовать такую договоренность между Грузией и Россией, потому что на Южном Кавказе все три главные границы закрыты, это армяно-азербайджанская, армяно-турецкая и российско-грузинская и открытие одной из них изменит атмосферу в регионе. "Но дело всегда упирается в простые вещи. Когда обсуждался вопрос открытия абхазской железной дороги, возник вопрос, будет ли Абхазия участвовать в этом процессе как равная сторона, или нет, и автоматически все заглохло. Поэтому здесь очень важно, вынесут ли стороны за скобки политические аспекты или нет", - сказал Григорян. По его мнению, Азербайджану стоит брать пример с Грузии, учиться у нее прагматизму, и начать сотрудничать с Карабахом, с Арменией. Эксперт Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Андрей Арешев в свою очередь отметил, что в реализации договора "О торговых коридорах" возобладает позиция разделения экономических и политических вопросов. "Для достижения этой договоренности были объективные предпосылки, в том числе в плане российско-грузинских взаимоотношений, роста двусторонней торговли, что оставит в повестке дня задачу налаживания полноценного транспортного сообщения между двумя странами поверх имеющихся политических разногласий. Российско-грузинские отношения прежде всего имеют характер возобновления торгово-экономических связей и не фокусируются на политических вопросах" ,- отметил Арешев.